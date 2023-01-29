В Башкирии синоптики пообещали 30 января 2023 года снегопады и гололедицу
20:22, 29 янв 2023
Синоптики Башгидрометцентра рассказали прогноз погоды на 30 января. По предоставленным данным, в республике пообещали гололеды, гололедицу и сильный снег.
Ветер в понедельник пообещали в регионе умеренный, юго-западного направления. Температура воздуха составит ночью -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днём -5,-10°.
Ранее в МЧС регионе предупреждали также о неблагоприятных погодных условиях. В частности, спасатели пообещали туманы.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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