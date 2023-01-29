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В Башкирии синоптики пообещали 30 января 2023 года снегопады и гололедицу

В Башкирии синоптики пообещали 30 января 2023 года снегопады и гололедицу

20:22, 29 янв 2023

Синоптики Башгидрометцентра рассказали прогноз погоды на 30 января. По предоставленным данным, в республике пообещали гололеды, гололедицу и сильный снег.

Ветер в понедельник пообещали в регионе умеренный, юго-западного направления. Температура воздуха составит ночью -8,-13°, при прояснениях -16,-21°, днём -5,-10°.

Ранее в МЧС регионе предупреждали также о неблагоприятных погодных условиях. В частности, спасатели пообещали туманы.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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