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Добровольцы батальона Доставалова из Башкирии сняли клип в зоне СВО

Добровольцы батальона Доставалова из Башкирии сняли клип в зоне СВО

09:16, 30 янв 2023

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Доставалова сняли музыкальный клип на патриотическую тему.



При монтаже отснятых в зоне военной спецоперации видео, они также использовали уникальные исторические кадры с башкирскими воинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне. Песню в клипе исполнил певец Загир Зайнетдинов.  

«Потомки Салавата и генерала Шаймуратова отступать не умеют!», - так подписали «доставаловцы» свой клип.


Ранее сообщалось о том, что бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев. Экипаж боевой машины пехоты сержанта Юрия Чиркова и младшего сержанта Глеба Данилова в одном из боев попал под минометный обстрел ВСУ. Взрыв повредил гусеницу и бойцам пришлось ремонтировать технику под плотным огнем противника.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация батальон Доставалова
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