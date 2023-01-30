Добровольцы батальона Доставалова из Башкирии сняли клип в зоне СВО

09:16, 30 янв 2023

Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Доставалова сняли музыкальный клип на патриотическую тему.







При монтаже отснятых в зоне военной спецоперации видео, они также использовали уникальные исторические кадры с башкирскими воинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне. Песню в клипе исполнил певец Загир Зайнетдинов.



«Потомки Салавата и генерала Шаймуратова отступать не умеют!», - так подписали «доставаловцы» свой клип.





Ранее сообщалось о том, что бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев. Экипаж боевой машины пехоты сержанта Юрия Чиркова и младшего сержанта Глеба Данилова в одном из боев попал под минометный обстрел ВСУ. Взрыв повредил гусеницу и бойцам пришлось ремонтировать технику под плотным огнем противника.

Читайте также: Путин наградил медалью Суворова участника СВО из Башкирии Игоря Курбанова

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скриншот видео