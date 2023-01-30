Добровольцы батальона Доставалова из Башкирии сняли клип в зоне СВО
09:16, 30 янв 2023
Бойцы башкирского добровольческого батальона имени Доставалова сняли музыкальный клип на патриотическую тему.
При монтаже отснятых в зоне военной спецоперации видео, они также использовали уникальные исторические кадры с башкирскими воинами, участвовавшими в Великой Отечественной войне. Песню в клипе исполнил певец Загир Зайнетдинов.
«Потомки Салавата и генерала Шаймуратова отступать не умеют!», - так подписали «доставаловцы» свой клип.
Ранее сообщалось о том, что бойцы батальона имени Доставалова из Башкирии спасли от гибели сослуживцев. Экипаж боевой машины пехоты сержанта Юрия Чиркова и младшего сержанта Глеба Данилова в одном из боев попал под минометный обстрел ВСУ. Взрыв повредил гусеницу и бойцам пришлось ремонтировать технику под плотным огнем противника.