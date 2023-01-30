В Башкирии семья погибшего в СВО не может получить всех законных выплат

09:26, 30 янв 2023

Родные погибшего в СВО обратились к Радию Хабирову. Семья получила всего два миллиона рублей и не может добиться остальных 10 миллионов, которые были предусмотрены президентом страны.







«Мы потеряли брата в ходе спецоперации. Семье погибшего, маме и жене, пришла выплата 2 миллиона рублей. То есть маме миллион и жене миллион. Согласно указу президента РФ от 5 марта, должно быть предусмотренное по закону страховое обеспечение и единовременное пособие в размере 7,4 млн рублей.





Скажите, пожалуйста, как объяснить маме погибшего, что жизнь ее сына оценили в 2 миллиона рублей? Куда нам обратиться, чтобы все предусмотренные законом выплаты были выплачены?! Мы понимаем, что никакими деньгами не вернуть человека. Но ведь у него осталась семья. Помогите, пожалуйста, разобраться в данной ситуации», — написала Азалина И.

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