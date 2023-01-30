В Кармаскалинском районе Башкирии похоронили погибшего в спецоперации вагнеровца Айрата Гилимшина

09:32, 30 янв 2023

В Башкирии похоронили бойца ЧВК «Вагнер» 33-летнего Айрата Гилимшина. Об этом рассказал глава Кармаскалинского района Альфир Сабиров в социальных сетях.







Айрат Гилимшин родился в Балтачевском районе Башкирии, но с семьей перебрался в Кармаскалы, где окончил школу. После ее окончания уехал в Томск, где поступил в военно-медицинский институт. В 2009 году отправился в армию. После возвращения перебрался обратно в Башкирию, женился, завел двоих детей.



Ранее сообщалось о том, что еще один уроженец Кармаскалинского района Башкирии Рафис Талхин погиб в ходе спецоперации на Украине. Срочную службу Рафис прошел в разведке, а в сентябре 2022 года был призван в рамках частичной мобилизации. Собственную семью парень создать так и не успел.

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Фото: Альфир Сабиров / vk.com