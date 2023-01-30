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Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото со своей 90-летней бабушкой

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото со своей 90-летней бабушкой

09:39, 30 янв 2023

Жена главы Башкирии Каринэ Хабирова поделилась трогательным фото со своей бабушкой. Как она рассказала на своей личной странице в социальных сетях, ей исполнилось 90 лет.

– Желаю всем такого же жизнелюбия, позитива и любви ко всем людям, как у моей дорогой бабушки! – написала в своей публикация супруга главы республики.



Напомним, недавно глава Башкирии Радий Хабиров тоже поделился личным фото со своим родственником-юбиляром. Круглую дату отметил брат руководителя региона. В своем посте Радий Фаритович поблагодарил именинника за то, что тот дает ему силы помогать людям. Он также поделился личным о своей супруге.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети Каринэ Хабировой
Теги: Хабирова Каринэ
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