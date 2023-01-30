В Башкирии 31 января 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -22°

23:36, 30 янв 2023

31 января, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.







Метеорологи прогнозирую облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег, а ночь на севере региона пройдут умеренные снегопады. Ветер будет юго-западный 9-14 метров в секунду.



Грядущая ночь выдастся холодной. Температура воздуха составит -7,-12°, при прояснениях – -17,-22°. Днем воздух прогреется до -3,-8°, однако местами на юге Башкирии будет до -13°.





Синоптики прогнозируют на некоторых участках региональных автодорог образование гололедица. Также ночью и утром ожидается туман, из-за которого видимость будет 500-1000 метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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