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В Чишминском районе Башкирии 30 января простились с двумя погибшими в СВО бойцами

В Чишминском районе Башкирии 30 января простились с двумя погибшими в СВО бойцами

12:12, 31 янв 2023

Прапорщика Динара Садретдинова и рядового Айнура Ибрагимова посмертно наградили орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

В Чишминском районе Башкирии сегодня, 30 января, состоялись церемонии прощания с двумя бойцами, погибшими в ходе специальной военной операции: прапорщиком Динаром Садретдиновым и рядовым Айнуром Ибрагимовым. Об этом сообщил глава муниципалитета Ришат Мансуров.

С Садретдиновым простились в селе Еремеево. Мужчина с 2014 года проходил военную службу. В 2019-м участвовал в спецоперации в Сирии. В зону СВО он отправился в самом начале боевых действий – 24 февраля. Дамир Садретдинов награжден медалями «Участнику военной операции в Сирии», «Участнику специальной военной операции» и «5 лет на военной службе», а также посмертно – орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

Церемония прощания с Айнуром Ибрагимовым прошла в селе Калмышево. Известно, что в октябре он заключил контракт на прохождение военной службы. Рядовой, как и прапорщик Садретдинов, был одним из первых, кто направился на СВО. Его так же посмертно наградили орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

Выражаем соболезнования родным и близким.

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Теги: Чишминский район спецоперация Погибшие на Украине
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