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В Башкирии 1 февраля 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -24°

В Башкирии 1 февраля 2023 года прогнозируют снегопады и морозы до -24°

23:13, 31 янв 2023

1 февраля, в Башкирии ожидаются небольшие осадки и морозы. Такой прогноз погоды опубликовал пресс-служба регионального МЧС.



По данным специалистов, жителям республики стоит ожидать переменной облачности. Грядущей ночью в некоторых районах выпадет небольшой снег, а вот уже днем существенных осадков не предвидится. Ветер будет южный, юго-восточный пять-десять метров в секунду.

Температура воздуха этой ночью составит -10,-15°, на юге Башкирии – -19,-24°. Днём станет теплее: -3,-8°, в южных районах – до -13°.


На некоторых участках региональных дорог метеорологи прогнозируют образование гололедицы. Ночью и утром местами будет дымка, из-за которой видимость составит один-два километра.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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