Уроженец Белебеевского района Башкирии Вячеслав Волков погиб в ходе спецоперации на Украине

13:53, 01 фев 2023

В селе Приютово Белебеевского района Башкирии простились с погибшим в ходе спецоперации бойцом ЧВК «Вагнер» Вячеславом Волковым.







По словам местных чиновников, солдат родился и вырос в Приютово. Здесь он окончил четвертую школу. После мужчина работал в Водоканале. Сообщается, что Вячеслав Борисович Волков ушел на СВО в качестве добровольца.



К сожалению, уроженец Башкирии был смертельно ранен в боях. У мужчины остались двое малолетних детей.





«Искренние соболезнов­ания родным и близким погибшего бойца. Вечная память, вечный покой», – заключили в администрации Приютово.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Чишминском районе Башкирии 30 января простились с двумя погибшими в СВО бойцами. Их посмертно наградили орденами Мужества и генерала Шаймуратова.

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Фото: администрация Приютово