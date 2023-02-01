В Башкирии 2 февраля 2023 года похолодает до -27 градусов

21:59, 01 фев 2023

В Башкирии 2 февраля, в четверг днём ожидается теплая погода. А ночью сильно похолодает. Синоптики Башгидромета дали подробный прогноз.



По данным Башкирского гидрометцентра, 2 февраля ночью будет преимущественно без осадков, днем местами пройдёт небольшой снег.



Ночью прогнозируется от -13 до -18 градусов, при прояснениях до -27 градусов. Днем потеплеет до -6,-11 градусов, местами до -1 градуса.



Ветер восточный, юго-восточный, умеренный.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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