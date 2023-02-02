Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В Башкирии увековечат память Героя России Алмаза Сафина

В Башкирии увековечат память Героя России Алмаза Сафина

11:46, 02 фев 2023

Глава Башкирии подписал указ об увековечении памяти Героя России Алмаза Сафина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РБ.



Напомним, уроженец Альшеевского района Алмаз Сафин погиб 14 января во время выполнения боевой задачи. Он уничтожил из личного оружия пять украинских военных, а в ходе обстрела российского взвода из минометов получил осколочное ранение. Несмотря на это, он продолжал командовать парашютно-десантным взводом, военные уничтожили танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После он скончался.


Согласно указу, имя Героя присвоят школе № 2 села Раевский и Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ. Также на аллее Славы в селе Раевский установят бюст Алмаза Сафина, а одну из улиц назовут в его честь.

Читайте также:

В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Героем России Алмазом Сафиным
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Теги: Альшеевский район
Читайте также

Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Башкирии Алмазу Сафину
Общество в Башкирии
Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя России уроженцу Башкирии Алмазу Сафину
Именем Героя России из Башкирии назовут Сибайский институт БашГУ
Общество в Башкирии
Именем Героя России из Башкирии назовут Сибайский институт БашГУ
В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Героем России Алмазом Сафиным
Общество в Башкирии
В Альшеевском районе Башкирии простились с погибшим в СВО Героем России Алмазом Сафиным
В Башкирии увековечат память Артура Ахметханова: ему установят бюст и назовут школу в его честь
Политика в Башкирии
В Башкирии увековечат память Артура Ахметханова: ему установят бюст и назовут школу в его честь


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: