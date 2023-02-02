В Башкирии увековечат память Героя России Алмаза Сафина

11:46, 02 фев 2023

Глава Башкирии подписал указ об увековечении памяти Героя России Алмаза Сафина. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации РБ.







Напомним, уроженец Альшеевского района Алмаз Сафин погиб 14 января во время выполнения боевой задачи. Он уничтожил из личного оружия пять украинских военных, а в ходе обстрела российского взвода из минометов получил осколочное ранение. Несмотря на это, он продолжал командовать парашютно-десантным взводом, военные уничтожили танк, две бронемашины и до 50 военнослужащих ВСУ. После он скончался.





Согласно указу, имя Героя присвоят школе № 2 села Раевский и Центру патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи РБ. Также на аллее Славы в селе Раевский установят бюст Алмаза Сафина, а одну из улиц назовут в его честь.

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