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В ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев

В ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев

14:58, 02 фев 2023

В ходе СВО погиб 36-лений житель Бакалинского района, боец ЧВК «Вагнер» Руслан Имашев. Об этом 2 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Александр Андреев.

По словам чиновника, Руслан Имашев вырос в Бакалах, обучался в первой школе. 



«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, всем, кто знал Руслана», - написал глава района.

Ранее сообщалось о гибели в ходе СВО еще одного «вагнеровца» из Башкирии.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Бакалинского района
Теги: Бакалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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