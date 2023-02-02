В ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев

14:58, 02 фев 2023

В ходе СВО погиб 36-лений житель Бакалинского района, боец ЧВК «Вагнер» Руслан Имашев. Об этом 2 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Александр Андреев.



По словам чиновника, Руслан Имашев вырос в Бакалах, обучался в первой школе.







«Выражаю искренние соболезнования родным, близким, всем, кто знал Руслана», - написал глава района.



Ранее сообщалось о гибели в ходе СВО еще одного «вагнеровца» из Башкирии.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: администрация Бакалинского района