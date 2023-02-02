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В Башкирии 3 февраля 2023 года прогнозируют морозы до -24 градусов

В Башкирии 3 февраля 2023 года прогнозируют морозы до -24 градусов

23:02, 02 фев 2023

3 февраля, в Башкирии прогнозируют сильные морозы. Это следует из данных регионального МЧС.

Жителей республики ожидает облачная погода с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер будет юго-восточный три-восемь метров в секунду.

Грядущая ночь будет очень холодной. Температура воздуха составит -9,-14°, в некоторых районах – -19,-24. Днем ожидается -2,-7°, на юге республики до -12°.



На некоторых участках региональных трасс ожидается образование гололедицы. Ночью и утром метеорологи прогнозируют туман, из-за которого видимость составит 500 и менее метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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