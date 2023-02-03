В СВО погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Дамир Садыков

11:52, 03 фев 2023

В ходе специальной военной операции погиб рядовой из Давлекановского района Башкирии Дамир Садыков. Об этом рассказала пресс-служба администрации муниципалитета.







Прощание с военнослужащим состоится завтра, 4 февраля, в 12:00 в селе Чапаево в Доме культуры на улице Победы, 29.



– Выражаем глубочайшие соболезнования родным и близким Дамира Наиловича. Это невосполнимая утрата, – написал пресс-служба администрации Давлекановского района.





Недавно, в в Абзелиловском районе Башкирии простились с участником специальной военной операции Ирмаком Карагужиным. У него остались супруга и трое детей.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Давлекановского района Башкирии Сергей Шепелев погиб в ходе спецоперации на Украине.

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