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На выходных 4 и 5 февраля 2023 года температура воздуха в Башкирии упадет до -26°

На выходных 4 и 5 февраля 2023 года температура воздуха в Башкирии упадет до -26°

00:29, 04 фев 2023

В Башкирии на выходных 4 и 5 февраля ожидается небольшое понижение температуры и обойдется без существенных осадков. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.

В субботу, 4 февраля, температура воздуха ночью упадет до -10,-15° (при прояснениях до -20,-25°). Днём столбики термометров покажут -6,-11° (в горных районах и вовсе ожидается 0°). В воскресенье, 5 февраля, будет холоднее на пару градусов: ночью -13,-18° (при прояснениях -21,-26°), днём -7,-12°.



В течение выходных умеренный ветер южных направлений сменится слабым, который будет дуть уже с севера.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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