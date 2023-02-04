На выходных 4 и 5 февраля 2023 года температура воздуха в Башкирии упадет до -26°

00:29, 04 фев 2023

В Башкирии на выходных 4 и 5 февраля ожидается небольшое понижение температуры и обойдется без существенных осадков. Об этом сообщил местный Гидрометцентр.



В субботу, 4 февраля, температура воздуха ночью упадет до -10,-15° (при прояснениях до -20,-25°). Днём столбики термометров покажут -6,-11° (в горных районах и вовсе ожидается 0°). В воскресенье, 5 февраля, будет холоднее на пару градусов: ночью -13,-18° (при прояснениях -21,-26°), днём -7,-12°.







В течение выходных умеренный ветер южных направлений сменится слабым, который будет дуть уже с севера.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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