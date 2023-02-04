Элвину Грею после возвращения в Уфу пытались вручить повестку в Следственный комитет

10:31, 04 фев 2023

Ночью 4 февраля башкирскому певцу Радику Юльякшину, выступающему под псевдонимом Элвин Грей, после возвращения с отпуска в аэропорту Уфы пытались вручить повестку в Следственный комитет. Об этом музыкант сообщил в своих соцсетях. Он опубликовал видео, на котором сотрудники правоохранительных органов просят его явиться в СК.







– Опозорили перед народом в аэропорту. Устроили сцену. А всего то повестка о приглашении в качестве свидетеля по какому то «левому» делу в следственный комитет, – написал исполнитель. – Не показали свои письменные полномочия, не объяснили, что за дело, что за статья? Неужели вы не в состоянии делать все нормально, достойно? Уфа- «спасибо за «приём».





Напомним, Элвин Грей вернулся в Уфу после своего отпуска в Таиланде, где он находился с начала января.

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Фото: glavarb.ru