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Жительница Уфы рассказала о трогавшем ее мужчине в автобусе

Жительница Уфы рассказала о трогавшем ее мужчине в автобусе

10:44, 04 фев 2023

Жительница Уфы Карина рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в маршрутном автобусе. Девушка, как сообщили журналисты телеканала «Вся Уфа», ехала рано утром на экзамены, когда почувствовала, что ее трогает неизвестный мужчина.



– Ко мне спиной стоял молодой человек, я почувствовала, так скажем, его руки. После чего повернулась, чтобы убедиться в этом, и увидела, что его руки лезут также и к другим женщинам, – поделилась уфимка.

По ее словам, после этого она отошла от мужчины в другую сторону автобуса, но он последовал за ней. Чтобы вспугнуть преследователя, она его оттолкнула и закричала, а после этого неприятный пассажир сразу же выбежал на улицу. К настоящему моменту пострадавшая уже написала заявление в полицию.


Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уфимец зарезал двоих малолетних детей и покончил с собой 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Уфа
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