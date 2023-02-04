Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии

11:02, 04 фев 2023

Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Башкирии



Пресс-служба администрации Учалинского района Башкирии сообщает, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции геройски погиб рядовой запаса Карнеев Сергей Александрович.







Траурная церемония прощания пройдет сегодня, 4 февраля, в 11:00 часов в Свято-Вознесенском Храме села Вознесенка.



Выражаем соболезнования родным и близким.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Учалинского района Башкирии Айрат Атауллин погиб в ходе спецоперации на Украине. Прощание с ним прошло 23 января, в 11:00 в Учалинской филармонии.

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