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Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии

Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии

11:02, 04 фев 2023

Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Башкирии

Пресс-служба администрации Учалинского района Башкирии сообщает, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции геройски погиб рядовой запаса Карнеев Сергей Александрович.



Траурная церемония прощания пройдет сегодня, 4 февраля, в 11:00 часов в Свято-Вознесенском Храме села Вознесенка.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Учалинского района Башкирии Айрат Атауллин погиб в ходе спецоперации на Украине. Прощание с ним  прошло 23 января, в 11:00 в Учалинской филармонии. 

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Теги: Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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