Во время специальной военной операции погиб Руслан Абдуллин из Стерлибашевского района Башкирии

16:49, 04 фев 2023

Во время специальной военной операции погиб младший сержант Руслан Абдуллин из Башкирии







При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец Стерлибашевского района Башкирии Руслан Абдуллин. Об этом сообщил глава района Рустам Рахмангулов.



Руслан Ягафарович родился в селе Айдарали 6 августа 1987 года. Службу по призыву проходил в 2007-2009 годах. В феврале 2009 года участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона РФ. В рамках частичной мобилизации был мобилизован в сентябре 2022 года.





«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Руслана Ягафаровича, разделяем вместе с ними горечь невосполнимой утраты. О месте и времени церемонии прощания с погибшим сообщим дополнительно», - написал глава муниципалитета.



Выражаем соболезнования родным и близким.

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Фото: соцсети