Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Во время специальной военной операции погиб Руслан Абдуллин из Стерлибашевского района Башкирии

Во время специальной военной операции погиб Руслан Абдуллин из Стерлибашевского района Башкирии

16:49, 04 фев 2023

Во время специальной военной операции погиб младший сержант Руслан Абдуллин из Башкирии



При выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции погиб уроженец Стерлибашевского района Башкирии Руслан Абдуллин. Об этом сообщил глава района Рустам Рахмангулов.

Руслан Ягафарович родился в селе Айдарали 6 августа 1987 года. Службу по призыву проходил в 2007-2009 годах. В феврале 2009 года участвовал в боевых действиях на территории Северо-Кавказского региона РФ. В рамках частичной мобилизации был мобилизован в сентябре 2022 года.


«Выражаем глубочайшие соболезнования семье, родным и близким Руслана Ягафаровича, разделяем вместе с ними горечь невосполнимой утраты. О месте и времени церемонии прощания с погибшим сообщим дополнительно», - написал глава муниципалитета.

Выражаем соболезнования родным и близким.

Читайте также:

Во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Фото: соцсети
Теги: Стерлибашевский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

Уроженец Аскинского района Башкирии Рустам Гиндуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Аскинского района Башкирии Рустам Гиндуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Татышлинского района Башкирии Ринат Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
Уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Благоварского района Башкирии Динар Ишбулатов погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: