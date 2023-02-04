В ходе СВО погиб житель Зианчуринского района Башкирии Рамиль Тулебаев

16:56, 04 фев 2023

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Рамиль Тулебаев. Об этом сообщили в администрации Зианчуринского района.







– Искренние соболезнования родным и близким. Сил и терпения в этот скорбный час, – прокомментировали гибель в администрации.



В окружении погибшего рассказали, что он был приветливым, улыбчивым человеком, который всегда приходил на помощь.





– До сих пор не верится, что это правда. Вместе учились, ходили в школу. Такой спокойный был, – рассказали его друзья.– Рамиль всегда в нашей памяти улыбчивый и жизнерадостный. Дай Бог мужества и терпения родителям. Искренне соболезную, – выражают скорбь знавшие Рамиля Тулебаева.

В администрации сообщили, что церемония прощания пройдет сегодня, 4 февраля, в 12:00, в селе Новые Чебенки.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что еще один уроженец Зианчуринского района Башкирии Фанис Юламанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Сообщается, что участник специальной военной операции родился и вырос в деревне Биштиряк. До участия в СВО уроженец Башкирии жил и работал в Медногорске.

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Фото: соцсети