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В ходе СВО погиб житель Зианчуринского района Башкирии Рамиль Тулебаев

В ходе СВО погиб житель Зианчуринского района Башкирии Рамиль Тулебаев

16:56, 04 фев 2023

В ходе специальной военной операции на Украине погиб уроженец Башкирии Рамиль Тулебаев. Об этом сообщили в администрации Зианчуринского района.



– Искренние соболезнования родным и близким. Сил и терпения в этот скорбный час, – прокомментировали гибель в администрации.

В окружении погибшего рассказали, что он был приветливым, улыбчивым человеком, который всегда приходил на помощь.


– До сих пор не верится, что это правда. Вместе учились, ходили в школу. Такой спокойный был, – рассказали его друзья.

– Рамиль всегда в нашей памяти улыбчивый и жизнерадостный. Дай Бог мужества и терпения родителям. Искренне соболезную, – выражают скорбь знавшие Рамиля Тулебаева.

В администрации сообщили, что церемония прощания пройдет сегодня, 4 февраля, в 12:00, в селе Новые Чебенки.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что еще один уроженец Зианчуринского района Башкирии Фанис Юламанов погиб в ходе спецоперации на Украине. Сообщается, что участник специальной военной операции родился и вырос в деревне Биштиряк. До участия в СВО уроженец Башкирии жил и работал в Медногорске. 

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Зианчуринский район спецоперация Погибшие на Украине
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