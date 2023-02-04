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Элвин Грей назвал причину вызова в Следственный комитет

Элвин Грей назвал причину вызова в Следственный комитет

22:08, 04 фев 2023

Певец Радик Юльякшин, выступающий под псевдонимом Элвин Грей, прокомментировал ситуацию, произошедшую сегодня, 4 февраля, ночью в уфимском аэропорту. Неприятный для музыканта инцидент произошел с представителями следственного комитета, когда они попытались вручить ему повестку.



Возмущенный певец написал в своих соцсетях гневный пост и приложил видео. Позже он дал комментарий «Вестям», сказав, что обязательно пойдет в следственный комитет и знает, о каком деле пойдет речь.

- Я думаю, что меня намеренно провоцируют и притягивают за уши к этому делу через супругу, чтобы придать делу большой общественный резонанс, - сказал он в интервью телеканалу. - Вместо того, чтобы просто позвонить по телефону и пригласить на беседу, органы устроили в аэропорту шоу по вручению повестки.

Также музыкант подтвердил, что его жена, действительно, обучалась в автошколе на получение водительского удостоверения.


- Вождение сдала с первого раза, правила пришлось сдавать дважды в городе Сибай, так как с первого раза сдать не удалось - вот и вся история, - сказал Элвин Грей. - СМИ же, уже более года обливают грязью мою жену, пытаются каким-то образом очернить, хотя она ни разу не была приглашена и опрошена ни в каком качестве.

Отметим, что ранее в СМИ появилась информация о том, что супругу певца Инзилю Юльякшину заподозрили в покупке водительского удостоверения на фоне громкого коррупционного скандала в ГИБДД.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: телеграм // Элвин Грей
Теги: Элвин Грей
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