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Уроженец Учалинского района Башкирии Ранис Алтынов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Учалинского района Башкирии Ранис Алтынов погиб в ходе спецоперации на Украине

13:57, 05 фев 2023

Сегодня, 5 февраля, Учалы простились с участником специальной военной операции, сержантом Ранисом Алтыновым. Солдат героически погиб 5 января, выполняя боевое задания. Уроженец Башкирии посмертно награжден орденом Мужества. Проводить Раниса пришли родные, близкие, друзья и жители города Учалы. Траурная церемония состоялась в учалинской филармонии.



Будущий воин родился в Салаватском районе Башкирии. В 2005 году Ранис Алтынов окончил башкирский лицей № 1, после ушел в армию. В период с 2007 по 2010 годы солдат служил по контракту старшим водителем на территории Чечни. На СВО Раниса Алтынова призвали в ходе частичной мобилизации в октябре 2022 года.


Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что во время специальной военной операции погиб Сергей Карнеев из Учалинского района Башкирии 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрации Учалинского района
Теги: Учалы Учалинский район спецоперация Погибшие на Украине
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