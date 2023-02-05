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В Башкирии 6 февраля 2023 года пообещали морозы до -27 градусов

В Башкирии 6 февраля 2023 года пообещали морозы до -27 градусов

23:15, 05 фев 2023

Башгидрометцентр опубликовал прогноз погоды на понедельник, 6 февраля. По предоставленным данным, в республике пообещали понижение температуры до -27 градусов.

В целом по республике существенных осадков не ожидают, ветер придет северный, но умеренный. Ночью температура воздуха опустится до -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днем составит от -2 до -7°, местами до -12°.



Без существенных осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха ночью -12,-17°, при прояснениях -22,-27°, днём -2,-7°, местами до -12°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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