Бойцы башкирского батальона имени Шаймуратова вывели сослуживцев из-под минометного обстрела

09:03, 06 фев 2023

Бойцы добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Ринат Сагитов и Евгений Новиков спасли товарищей из-под минометного обстрела.



Как сообщается в телеграм-канале башкирского батальона, участники специальной военной операции во время штурма одного из населенных пунктов попали под плотный минометный обстрел противника.



Противник подбил БМП-1, которым управлял Ринат Сагитов. Его ранили, но он продолжил выполнять поставленные задачи. В итоге совместно с командирами подразделений сержант Сагитов и ефрейтор Новиков вывели личный состав на безопасное расстояние.



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Фото: скриншот видео