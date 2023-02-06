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Бойцы башкирского батальона имени Шаймуратова вывели сослуживцев из-под минометного обстрела

Бойцы башкирского батальона имени Шаймуратова вывели сослуживцев из-под минометного обстрела

09:03, 06 фев 2023

Бойцы добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Ринат Сагитов и Евгений Новиков спасли товарищей из-под минометного обстрела.

Как сообщается в телеграм-канале башкирского батальона, участники специальной военной операции во время штурма одного из населенных пунктов попали под плотный минометный обстрел противника.

Противник подбил БМП-1, которым управлял Ринат Сагитов. Его ранили, но он продолжил выполнять поставленные задачи. В итоге совместно с командирами подразделений сержант Сагитов и ефрейтор Новиков вывели личный состав на безопасное расстояние.

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Источник: gtrk.tv
Фото: скриншот видео
Теги: спецоперация подвиг батальон Шаймуратова
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