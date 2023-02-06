Бойцы башкирского батальона имени Шаймуратова вывели сослуживцев из-под минометного обстрела
09:03, 06 фев 2023
Бойцы добровольческого батальона имени Минигали Шаймуратова Ринат Сагитов и Евгений Новиков спасли товарищей из-под минометного обстрела.
Как сообщается в телеграм-канале башкирского батальона, участники специальной военной операции во время штурма одного из населенных пунктов попали под плотный минометный обстрел противника.
Противник подбил БМП-1, которым управлял Ринат Сагитов. Его ранили, но он продолжил выполнять поставленные задачи. В итоге совместно с командирами подразделений сержант Сагитов и ефрейтор Новиков вывели личный состав на безопасное расстояние.