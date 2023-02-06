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В ходе СВО погиб 44-летний мобилизованный из Нуримановского района Башкирии Вячеслав Байдуганов

В ходе СВО погиб 44-летний мобилизованный из Нуримановского района Башкирии Вячеслав Байдуганов

12:06, 06 фев 2023

В Нуримановском районе проводили в последний путь уроженца села Павловка, военнослужащего Вячеслава Байдуганова. Об этом сообщает пресс-служба Госсобрания.



Боец был призван в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года. В ходе боевых действий он получил тяжелые ранения и скончался в военном госпитале в Воронеже.

«<...>Все, кто его знал, отзываются о нем как об открытом человеке, надежном друге с добрым сердцем. Наша святая обязанность – сохранить светлую память о нем», - сказал Константин Толкачев.


Председатель Госсобрания также выразил соболезнования родным военного и пожелал им сил и мужества пережить это испытание. У погибшего бойца остались родители, брат и сестра.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Нуримановском районе Башкирии наградили военнослужащего, который совершил героический поступок в зоне СВО на Украине 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: пресс-служба Курултая республики
Теги: Нуримановский район спецоперация Погибшие на Украине
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