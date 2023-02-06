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Уроженец Стерлитамака Рустам Ярмухаметов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Стерлитамака Рустам Ярмухаметов погиб в ходе спецоперации на Украине

16:20, 06 фев 2023

Сегодня, 6 февраля, в Стерлитамаке прошла очередная траурная церемония. Там в последний путь проводили участника СВО, бойца частной военной компании «Вагнер» Рустама Рамилевича Ярмухаметова.

Об этом в социальных сетях рассказал мэр Стерлитамака Рустем Газизов. По словам главы администрации, до спецоперации мужчина служил в органах внутренних дел.



«Храбрость, мужество и любовь к Отечеству Рустам Рамилевич проявлял и в мирной жизни, проходя службу в органах внутренних дел. Именно поэтому он решительно и самоотверженно встал на защиту своей Родины. Искреннее соболезнование родным и близким погибшего. Вечная память тебе, Рустам!», – написал Рустем Газизов.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: социальные сети Рустема Газизова
Теги: Стерлитамак спецоперация Погибшие на Украине Стерлитамакский район
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