В Уфе простились с погибшим в СВО Русланом Халитовым

19:47, 06 фев 2023

6 февраля в Уфе простились с погибшим в ходе СВО 47-летним Русланом Халитовым.







О гибели бойца сообщил глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов. Чиновник рассказал, что Руслан Халитов отправился в зону СВО в августе 2022 года. Командующий состав отмечал бойца как дисциплинированного, грамотного и открытого к боевым товарищам человека. Будучи в Уфе, Руслан Халитов увлекался рыбной ловлей – его знали и уважали подписчики крупнейшего рыбацкого сообщества Башкирии в социальных сетях.



6 февраля в Уфе прошла церемония прощания с бойцом. Его похоронили на Южном кладбище.





- Все, кто знал Руслана Каримовича вспоминают о нем, как добром, отзывчивом, человеке, готовом прийти на помощь в любую минуту, - добавил глава Кировского района столицы.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Стерлитамака Рустам Ярмухаметов погиб в ходе спецоперации на Украине.

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