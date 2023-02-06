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Уроженец Мелеузовского района Башкирии Александр Шевцов погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Мелеузовского района Башкирии Александр Шевцов погиб в ходе спецоперации на Украине

20:05, 06 фев 2023

Уроженец Мелеузовского района, командир гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона Александр Шевцов погиб в ходе СВО. Об этом 6 февраля на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Рустэм Шамсутдинов.



Александр Шевцов родился 18 марта 1989 года, учился в гимназии №3 Мелеуза. 1 августа 2006 года был зачислен курсантом Коломенского артиллерийского училища, в 2008 году направлен на продолжение обучения в Казанское высшее артиллерийское командное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова. В 2011 году с отличием окончил КВАКУ.


Службу в ВС РФ Александр Швецов начал командиром реактивного артиллерийского взвода во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой ордена Октябрьской Революции Краснознаменная ордена Суворова мотострелковой дивизии. Дослужился до командира гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. В спецоперации участвовал с 24 февраля 2022 года. Службу проходил на территориях ДНР и ЛНР.

Прощание с военным состоится у ГДК в 12:00 часов 7 февраля.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: администрация Мелеузовского района
Теги: Мелеузовский район спецоперация Погибшие на Украине
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