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В Башкирии 7 февраля 2023 года прогнозируют снегопады морозы до -27°

В Башкирии 7 февраля 2023 года прогнозируют снегопады морозы до -27°

23:20, 06 фев 2023

7 февраля, в Башкирии ожидаются снегопады и сильные морозы. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба регионального МЧС.

Согласно данным метеорологов, в республике будет облачная погода с прояснениями. В некоторых районах выпадет небольшой снег. Ветер будет северный один-шесть метров в секунду.



Грядущая ночь будет холодной. Температура воздуха ночью составит -15,-20°, при прояснениях – 22,-27°. Днем станет теплее – -6,-11°.

Синоптики прогнозируют на некоторых участках региональных дорог образование гололедицы. Ночью и утром ожидается туман, из-за него видимость составит 500-1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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