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Жителям Уфы не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире

Жителям Уфы не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире

12:15, 07 фев 2023

В Уфе жителям жилого дома №143 на улице Интернациональная не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире. Об этом рассказал телеканал «Вся Уфа».



Обитатель злосчастной квартиры, по словам его соседей, ведет маргинальный образ жизни. Само пристанище гражданина мало напоминает пригодное для существования жилище – повсюду мусор и сосуды с жидкостью странного цвета. Из жилья через сломанные двери доносится ужаснейшие смрад, от которых не спасают даже открытые в подъезде окна.


– Там творится кошмар, туда заходить даже страшно. Он настоящий бомж. Сколько мы с ним разговаривали, просили, уговаривали – ничего не помогает, – жалуется соседка.

Знакомый мужчины поведал, что он на самом деле добрый и безобидный человек, судьба которого сложилась не самым удачным образом. Тем не менее, соседи устали мириться с его выходками и намерены обратиться в прокуратуру.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Вся Уфа
Теги: Уфа
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