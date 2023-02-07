Жителям Уфы не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире

12:15, 07 фев 2023

В Уфе жителям жилого дома №143 на улице Интернациональная не дает покоя мужчина, устроивший помойку в своей квартире. Об этом рассказал телеканал «Вся Уфа».







Обитатель злосчастной квартиры, по словам его соседей, ведет маргинальный образ жизни. Само пристанище гражданина мало напоминает пригодное для существования жилище – повсюду мусор и сосуды с жидкостью странного цвета. Из жилья через сломанные двери доносится ужаснейшие смрад, от которых не спасают даже открытые в подъезде окна.





– Там творится кошмар, туда заходить даже страшно. Он настоящий бомж. Сколько мы с ним разговаривали, просили, уговаривали – ничего не помогает, – жалуется соседка.



Знакомый мужчины поведал, что он на самом деле добрый и безобидный человек, судьба которого сложилась не самым удачным образом. Тем не менее, соседи устали мириться с его выходками и намерены обратиться в прокуратуру.

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Фото: Вся Уфа