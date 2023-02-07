Уфимский блогер Рустам Набиев воссоединился с семьей после возвращения из Южной Америки

21:27, 07 фев 2023

Потерявший ноги во время обрушения казармы в Омске блогер из Уфы Рустам Набиев воссоединился со своей семьей после того как вернулся из Южной Америки, где он покорил самую высокую точку - гору Аконкагуа. Трогательным видео встречи со своей супругой Индирой и детьми он опубликовал в своих соцсетях.







– Спокойно себе выхожу с аэропорта и вижу, как люди в башкирских национальных костюмах начали скандировать «Рустам, Рустам, Рустам…». Думаю, ну это же точно не меня встречают, начинаю обходить толпу, но вижу, что все смотрят на меня, а потом сзади [подошла] Индира, и я всё понял! – поделился впечатлениями Набиев.



Как выяснилось, помимо любящей супруги, блогера встретили представители сочинской национально-культурной автономия башкир. Они принесли чак-чак и разукрасили плакаты с именем Рустама. «Это было очень круто. Ощутил себя национальным героем», признался Набиев.





Напомним, 30-летний Рустам Набиев потерял обе ноги после обрушения казармы в Омске. Перенесший клиническую смерть и многочисленные операции, он не стал замыкаться в себе и решил заняться спортом, параллельно выстраивая успешную карьеру блогера и даже стал советником мэра Уфы. В 2020 году Рустам на руках забрался на гору Эльбрус, в 2021 – Манаслу в Гималаях, а в конце 2022 – Килиманджаро. Недавно Набиев заявил, что из-за проблем со здоровьем решил на время отказаться от покорения новых вершин.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: скрин видео