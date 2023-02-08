В Башкирии 8 января 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -28 градусов

00:28, 08 фев 2023

8 января, в Башкирии ожидаются осадки и сильные холода. Такой прогноз представила пресс-служба регионального МЧС.



Согласно данным метеорологов, в республике будет переменная облачность, местами выпадет небольшой снег. Ветер будет северо-западный, западный три-восемь метров в секунду.







Эта ночь выдастся холодной. Столбики термометров опустятся до -16,-21°, а в некоторых районах Башкирии – даже до -23,-28°. Днем воздух прогреется до -7,-12°.



Синоптики прогнозируют образование на республиканских дорогах гололедицы. Ночью и утром ожидается туман, видимость составит 500 и менее метров.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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