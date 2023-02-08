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В ходе СВО на Украине погиб мобилизованный из Белорецкого района Башкирии Ян Зимин

В ходе СВО на Украине погиб мобилизованный из Белорецкого района Башкирии Ян Зимин

09:09, 08 фев 2023

В ходе специальной военной операции на Украине погиб мобилизованный в сентябре прошлого года Ян Зимин из Белорецкого района Башкирии. Ему был 31 год. Об этом 7 февраля сообщила администрация Инзерского сельсовета. Там принесли соболезнования родным и близким солдата.

О дате, времени и месте церемонии прощания с погибшим станет известно позже.



Напомним, 7 февраля стало известно о гибели в СВО еще одного мобилизованного жителя Башкирии – 23-летнего Дима Шайхисламова родом из закрытого города Межгорья.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Белорецке похоронили 43-летнего Вячеслава Мешавкина, завербованного ЧВК «Вагнер» в колонии особого режима.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: Администрация сельского поселения Инзерский сельсовет
Теги: Белорецкий район спецоперация Погибшие на Украине
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