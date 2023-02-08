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Во время спецоперации погиб 44-летний стрелок из Туймазинского района Башкирии

Во время спецоперации погиб 44-летний стрелок из Туймазинского района Башкирии

09:32, 08 фев 2023

В ходе специальной военной операции погиб 44-летний Рустам Шайхутдинов из Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщил глава района Айдар Суфиянов. Прощание с военнослужащим прошло в его родном селе — Верхний Сардык.



Рустам Шайхутдинов после окончания девяти классов в сельской школе № 5 поступил в Октябрьский ПТУ № 4. В училище выучился на водителя. С 1996-го по 1998 год служил в армии на должности старшего механика-водителя танка с ракетно-пушечным вооружением.

Проститься с военнослужащим пришел также депутат Курултая республики Рушан Саитов


После службы работал на разных предприятиях района, вел свое подсобное хозяйство. В октябре 2022 года заключил контракт с войсковой частью и отправился в зону СВО. Был назначен старшим стрелком мотострелкового отделения. Рустам женат, есть двое детей.

— От имени всех жителей Туймазинского района выражаем искренние соболезнования супруге бойца, его родным и близким, — сказал глава Туймазинского района.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Айдар Суфиянов / Vk.com
Теги: Туймазинский район спецоперация Погибшие на Украине
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