Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Тимур Файзуллин погиб в ходе спецоперации на Украине

14:04, 08 фев 2023

В Карлмаскалинском районе Башкирии 7 февраля состоялась церемония прощания с 36-летним рядовым Тимуром Файзуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики. Об этом сообщил глава муниципалитета Альфир Сабиров.







– Близкие, родственники, односельчане и все кармаскалинцы оплакивают невосполнимую утрату. Мы разделяем эту горечь, приносим искренние соболезнования и обещаем поддерживать и помогать семье Тимура Ришатовича, – написал чиновник.



Он добавил, что Файзуллина посмертно наградили двумя орденами: Мужества и генерала Шаймуратова.



Ранее сообщалось, что на СВО погиб мобилизованный из Башкирии Ян Зимин.

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Фото: vk.com // Альфир Сабиров