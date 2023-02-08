Уроженец Кармаскалинского района Башкирии Тимур Файзуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
14:04, 08 фев 2023
В Карлмаскалинском районе Башкирии 7 февраля состоялась церемония прощания с 36-летним рядовым Тимуром Файзуллиным, который погиб в ходе специальной военной операции на территории Луганской народной республики. Об этом сообщил глава муниципалитета Альфир Сабиров.
– Близкие, родственники, односельчане и все кармаскалинцы оплакивают невосполнимую утрату. Мы разделяем эту горечь, приносим искренние соболезнования и обещаем поддерживать и помогать семье Тимура Ришатовича, – написал чиновник.
Он добавил, что Файзуллина посмертно наградили двумя орденами: Мужества и генерала Шаймуратова.