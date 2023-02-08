Уроженец Иглинского района Башкирии Ильнур Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине
21:29, 08 фев 2023
Церемония прощания с жителем Иглинского района Ильнуром Гареевым, погибшим в ходе СВО, состоялась сегодня, 8 февраля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава администрации района Гюзель Насырова.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе СВО — ефрейтором Алексеем Литвиновым и младшим сержантом Антоном Пешковым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.