Уроженец Иглинского района Башкирии Ильнур Гареев погиб в ходе спецоперации на Украине

21:29, 08 фев 2023

Церемония прощания с жителем Иглинского района Ильнуром Гареевым, погибшим в ходе СВО, состоялась сегодня, 8 февраля. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава администрации района Гюзель Насырова.



«Выражаю соболезнования родным, близким, знакомым. Светлая память…», - написала чиновница.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Иглинском районе Башкирии простились с двумя военнослужащими, погибшими в ходе СВО — ефрейтором Алексеем Литвиновым и младшим сержантом Антоном Пешковым. Об этом сообщает администрация муниципалитета.



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Фото: администрация Иглинского района