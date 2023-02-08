МЧС Башкирии предупредило жителей о гололеде и ухудшении видимости из-за снега
23:28, 08 фев 2023
В четверг 9 февраля, на отдельных участках автодорог в Башкирии ожидается накат, гололедица и ухудшение видимости из-за снега до 1-2 километров. Об этом предупредило региональное МЧС.
В республике прогнозируется облачная погода с прояснениями. Небольшой снег ночью по северу усилится до умеренного. Ветер будет с запада, его скорость составит 8-13 метров в секунду.
Температура воздуха ночью упадет -12,-17° (при прояснениях подморозит до -20,-25°). Днём столбики термометров покажут -4,-9°.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
Читайте также
Общество в Башкирии
В Башкирии 4 января 2023 года вновь прогнозируются снегопад и метель
Общество в Башкирии
МЧС Башкирии предупредило о шквалистом ветре
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 31 января 2022 года: прогнозируется потепление
Общество в Башкирии
Погода на сегодня, 27 декабря 2020 года, в Башкортостане: метель и мокрый снег