Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

В СВО погиб 35-летний доброволец из Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин

В СВО погиб 35-летний доброволец из Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин

09:07, 10 фев 2023

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Александр Андреев.



Военнослужащий родился и вырос в селе Старокатаево в 1987 году. После школы учился Бакалинском профтехучилище. Прошел срочную службу в рядах армии России, после которой занимался строительно-ремонтными делами, создал семью, вместе с женой воспитывал двух детей. С июля прошлого отправился в зону СВО в составе добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова.


– Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации Александр Андреев.

Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев.

Читайте также:

В Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в спецоперации 19-летним солдатом
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Бакалинский район спецоперация Погибшие на Украине
Читайте также

В ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев
Общество в Башкирии
В ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев
Уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине
Общество в Башкирии
Уроженец Бакалинского района района Башкирии Валерий Николаев погиб в ходе спецоперации на Украине
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев
Общество в Башкирии
Во время спецоперации на Украине погиб уроженец Башкирии Марсель Муллагалеев
На Украине погиб отец четверых детей из Салаватского района Башкирии Фархат Клычев
Общество в Башкирии
На Украине погиб отец четверых детей из Салаватского района Башкирии Фархат Клычев


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: