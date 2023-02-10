В СВО погиб 35-летний доброволец из Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин
09:07, 10 фев 2023
В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Александр Андреев.
Военнослужащий родился и вырос в селе Старокатаево в 1987 году. После школы учился Бакалинском профтехучилище. Прошел срочную службу в рядах армии России, после которой занимался строительно-ремонтными делами, создал семью, вместе с женой воспитывал двух детей. С июля прошлого отправился в зону СВО в составе добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова.
– Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации Александр Андреев.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев.