В СВО погиб 35-летний доброволец из Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин

09:07, 10 фев 2023

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Бакалинского района Башкирии Алмаз Мусин. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Александр Андреев.







Военнослужащий родился и вырос в селе Старокатаево в 1987 году. После школы учился Бакалинском профтехучилище. Прошел срочную службу в рядах армии России, после которой занимался строительно-ремонтными делами, создал семью, вместе с женой воспитывал двух детей. С июля прошлого отправился в зону СВО в составе добровольческого батальона имени майора Александра Доставалова.





– Выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким. Память о нем навсегда останется в наших сердцах, – написал в своей публикации Александр Андреев.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в ходе СВО погиб житель Бакалинского района Башкирии Руслан Имашев.

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