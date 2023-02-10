В Хайбуллинском районе Башкирии простятся с погибшим в спецоперации командиром взвода

18:16, 10 фев 2023

В Башкирии простятся с командиром взвода Наилем Габбасовым, призванным на службу в сентябре 2022 года. Об этом сегодня, 10 февраля, сообщил глава Хайбуллинского района Рустам Шарипов. Траурная церемония состоится завтра в селе Акъяр.







Как рассказал брат Габбасова, парень летом окончил Новосибирское высшее военное командное ордена Жукова училище, после чего был распределен в военную часть в Ростовской области.



— Он принимал участие в специальной военной операции с сентября 2022 года в должности командира взвода, — сообщил Рустам Шарипов. — Выражаю глубокое соболезнование семье и близким Наиля Ринатовича.





— Мой брат был очень хорошим человеком, отзывчивым, — сказал он.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что во время спецоперации на Украине погиб уроженец Хайбуллинского района Башкирии Роберт Закиров

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