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В Башкирии 11 февраля 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -19 градусов

В Башкирии 11 февраля 2023 года ожидаются снегопады и морозы до -19 градусов

23:36, 10 фев 2023

11 февраля, в Башкирии ожидаются осадки и холода. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. В некоторых районах ожидаются небольшие снегопады и гололед. Ветер будет юго-западный, южный три-восемь метров в секунду, на востоке республики – 9-14 метров в секунду.



Температура воздуха этой ночью составит -8,-13°, на юго-востоке Башкирии она упадет до -19°. Днем ожидается -4,-9°.

На некоторых участках республиканских автомобильных дорог, согласно прогнозу метеорологов, будет гололедица. Ночью и утром – туман, из-за него видимость ухудшится до 500-1000 метров.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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