Уроженец Аскинского района Башкирии Флюр Рахматуллин погиб в ходе спецоперации на Украине
23:43, 10 фев 2023
В Башкирии проводили в последний путь погибшего во время специальной военной операции Флюра Рахматуллина
Траурная церемония прощания с уроженцем Аскинского района Башкирии Флюром Рахматуллиным, погибшим 15 января 2023 года в ходе специальной военной операции, прошла возле дома родственников в селе Аскино. Похоронили его на малой родине - в деревне Султанай. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.
Флюр Рифович родился 1 марта 1982 года в деревне Султанай. Окончил 9 классов в Султанаевской школе. После окончания школы учился в селе Аскино в ПУ-96 на тракториста-машиниста. В 2000 году был призван на срочную службу, которую проходил в Хабаровском крае. После армии вернулся в Аскинский район. Работал разнорабочим на стройке, водителем в Аскинском райпотребсоюзе, вахтовым методом в Свердловской области.
На специальную военную операцию отправился добровольцем в составе ЧВК «Вагнер».
У него остались двое детей.
Выражаем соболезнования родным и близким.
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