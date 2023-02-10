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Боец ЧВК «Вагнер» из Белорецка Виль Шаяхметов погиб в ходе СВО

Боец ЧВК «Вагнер» из Белорецка Виль Шаяхметов погиб в ходе СВО

23:59, 10 фев 2023

38-летний боец ЧВК «Вагнер» из Белорецкого района Виль Шаяхметов погиб в ходе СВО. Прощание с ним состоялось 10 февраля. Об этом сообщается в группе администрации района в соцсети «ВКонтакте».

Прощание состоится на Аллее героев в Белорецке с 11:30 до 12:00. Затем начнется траурный митинг.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в Белорецком районе Башкирии простились с погибшим в спецоперации 19-летним Артуром Мустакимовым. Погибший родился в 2004 году в деревне Бзяк. Рядовой окончил среднюю школу. В августе прошлого года Артур подписал контракт с Минобороны РФ. На спецоперации он выполнял задачи рядового расчета минометного взвода. 

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
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