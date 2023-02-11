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Уроженец Калтасинского района Башкирии Дмитрий Ипаев погиб в ходе спецоперации на Украине

Уроженец Калтасинского района Башкирии Дмитрий Ипаев погиб в ходе спецоперации на Украине

12:03, 11 фев 2023

Глава администрации Калтасинского района Забир Габдуллин сообщил на своей странице в социальных сетях о гибели жителя села Краснохолмский в специальной военной операции. По предоставленным данным, речь идет о 36-летнем добровольце батальона имени Шаймуратова Дмитрии Ипаеве.



– В школе Дмитрий хорошо учился, проявлял интерес к спорту. Он был серьезным, ответственным, очень добрым. Ему можно было дать любое поручение, никогда не отказывал в помощи и доводил начатое дело до конца, – отметил Габдуллин.


Глава района сообщил, что Дмитрий Ипаев носил звание младшего сержанта. В добровольческий отряд он вступил в июне 2022 года. До этого, в 2008-2009 годах, проходил службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.

Прощание с Дмитрием состоится сегодня, 11 февраля, в поселке Краснохолмский. Желающие проводить воина в последний путь, могут прийти в парк Победы в 10:00.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: соцсети
Теги: Калтасинский район спецоперация Погибшие на Украине Краснохолмский
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