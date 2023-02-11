Уроженец Балтачевского района Башкирии Файзелхан Абдуллин погиб в ходе СВО
18:28, 11 фев 2023
В зоне СВО погиб уроженец Балтачевского района, житель города Чернушка Пермского края Файзелхан Абдуллин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава района Ильгиз Субушев.
Файзелхан Абдуллин родился и вырос в селе Нижнесикиязово Балтачевского района. После школы окончил СПТУ №87, служил в рядах пограничников Советской армии. После армии работал в родном колхозе «Сигнал». Последние десять лет жил и работал в городе Чернушка соседнего региона.
Прощание с бойцом состоялось сегодня, 11 февраля.
Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине