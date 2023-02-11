Уроженец Балтачевского района Башкирии Файзелхан Абдуллин погиб в ходе СВО

18:28, 11 фев 2023

В зоне СВО погиб уроженец Балтачевского района, житель города Чернушка Пермского края Файзелхан Абдуллин. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщает глава района Ильгиз Субушев.



Файзелхан Абдуллин родился и вырос в селе Нижнесикиязово Балтачевского района. После школы окончил СПТУ №87, служил в рядах пограничников Советской армии. После армии работал в родном колхозе «Сигнал». Последние десять лет жил и работал в городе Чернушка соседнего региона.







Прощание с бойцом состоялось сегодня, 11 февраля.



Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что уроженец Балтачевского района Башкирии Денис Пихтовников погиб в ходе спецоперации на Украине

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Фото: соцсети