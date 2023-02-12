Синоптики пообещали 12 февраля 2023 года понижение температуры в Башкирии до -22°
00:14, 12 фев 2023
Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 12 февраля. По предоставленным данным, в республике ожидаются снегопады и умеренный ветер.
Метеорологи сообщили, что снег ожидается небольшой и в некоторых районах. Ночью температура воздуха опустится до -9,-14°, при прояснениях -17,-22°, днем -5,-10°.
Ранее, в МЧС Башкирии предупреждали, что в регионе ожидается усиление порывов ветра до 17 м/с и ухудшение видимости.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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