Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии »

Синоптики пообещали 12 февраля 2023 года понижение температуры в Башкирии до -22°

Синоптики пообещали 12 февраля 2023 года понижение температуры в Башкирии до -22°

00:14, 12 фев 2023

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на 12 февраля. По предоставленным данным, в республике ожидаются снегопады и умеренный ветер.

Метеорологи сообщили, что снег ожидается небольшой и в некоторых районах. Ночью температура воздуха опустится до -9,-14°, при прояснениях -17,-22°, днем -5,-10°.

Ранее, в МЧС Башкирии предупреждали, что в регионе ожидается усиление порывов ветра до 17 м/с и ухудшение видимости.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
Читайте также

В Башкирии температура воздуха 23 января 2023 года опустится до -25°
Общество в Башкирии
В Башкирии температура воздуха 23 января 2023 года опустится до -25°
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 12 февраля 2022 года: ожидается похолодание
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
Общество в Башкирии
Погода в Башкирии 13 февраля 2022 года: похолодает до -24
В Башкирии синоптики пообещали 30 января 2023 года снегопады и гололедицу
Общество в Башкирии
В Башкирии синоптики пообещали 30 января 2023 года снегопады и гололедицу


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: