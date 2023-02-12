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Спасатели из Башкирии под завалами в Турции нашли живой семью из 3 человек

Спасатели из Башкирии под завалами в Турции нашли живой семью из 3 человек

10:31, 12 фев 2023

В Турции спасатели из Башкирии вытащили из-под завалов семью из трех человек. Об этом рассказал глава республики Радий Хабиров.

Башкирские волонтеры отправились в страну, чтобы помочь устранить последствия мощного землетрясения. На второй день их работы произошло настоящее чудо — они нашли выживших людей, которые находились под обломками зданий шесть дней.



— К концу рабочего дня нами была обнаружена семья из трех человек. При разборе завалов был проделан небольшой лаз, и оттуда послышались голоса, — рассказал один из спасателей. — В последующем со спасателями Турции совместными работами нами были извлечены три члена семьи — муж, жена и их ребенок. Они переданы сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлены в медицинское учреждение. Это событие радует, спустя шесть дней есть вероятность еще найти живых в завалах.


Напомним, утром 6 февраля сразу в нескольких районах Турции прошло несколько подземных толчков, из-за которых обвалились здания, погибли тысячи человек. Землетрясение ощутили также в Сирии, Ливане, на Северном Кипре. Днем землетрясения повторились. Из Башкирии в Турцию уехали 25 спасателей и поисковая собака.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скрин видео
Теги: спасатели землетрясение
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