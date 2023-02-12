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В Башкирии 13 февраля 2023 года ожидаются похолодание до -20° и снегопады

В Башкирии 13 февраля 2023 года ожидаются похолодание до -20° и снегопады

23:23, 12 фев 2023

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на начало недели. По предоставленным данным, 13 и 14 февраля ожидается небольшое похолодание и снегопады. Температура воздуха максимально упадет до -20°С.

По информации ведомства, 13 февраля пообещали умеренный юго-западный ветер и температура воздуха до -4,-9°.

Во вторник, 14 февраля, ожидают также небольшие снегопады и умеренный ветер.Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -15,-20°, днем -3,-8°.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: погода
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