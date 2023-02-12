В Башкирии 13 февраля 2023 года ожидаются похолодание до -20° и снегопады

23:23, 12 фев 2023

Синоптики Башгидрометцентра сообщили прогноз погоды на начало недели. По предоставленным данным, 13 и 14 февраля ожидается небольшое похолодание и снегопады. Температура воздуха максимально упадет до -20°С.



По информации ведомства, 13 февраля пообещали умеренный юго-западный ветер и температура воздуха до -4,-9°.



Во вторник, 14 февраля, ожидают также небольшие снегопады и умеренный ветер.Температура воздуха ночью -7,-12°, при прояснениях -15,-20°, днем -3,-8°.



Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram