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В ходе СВО погиб мобилизованный житель Туймазинского района Башкирии Артур Нальвадов

В ходе СВО погиб мобилизованный житель Туймазинского района Башкирии Артур Нальвадов

14:02, 13 фев 2023

Накануне в деревне Каран-Бишинды Туймазинского района простились с мобилизованным  Артуром Нальвадовым, погибшим в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Айдар Суфиянов.



«Мы разделяем огромную боль утраты с мамой солдата Фаридой Шамсуллаевной, супругой Гульнур, сыном Динаром, родными, близкими, друзьями бойца. Мы будем помогать семье Артура, будем поддерживать», - написал он.


«Спи спокойно любимый , ты в моём сердце навсегда. В сердце боль и горю нет конца… Ушел от нас ГЕРОЕМ В НЕБЕСА.…», – написала в соцсетях его супруга Гульнур Нальвадова.

Чиновники отметил, что всегда будет помнить об Артуре Нальвадове.


Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в ходе специальной военной операции погиб 44-летний Рустам Шайхутдинов из Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщил глава района Айдар Суфиянов. Прощание с военнослужащим прошло в его родном селе — Верхний Сардык.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: соцсети
Теги: Туймазинский район спецоперация Погибшие на Украине Каран-Бишинды
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