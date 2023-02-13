В ходе СВО погиб мобилизованный житель Туймазинского района Башкирии Артур Нальвадов

14:02, 13 фев 2023

Накануне в деревне Каран-Бишинды Туймазинского района простились с мобилизованным Артуром Нальвадовым, погибшим в ходе СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава района Айдар Суфиянов.







«Мы разделяем огромную боль утраты с мамой солдата Фаридой Шамсуллаевной, супругой Гульнур, сыном Динаром, родными, близкими, друзьями бойца. Мы будем помогать семье Артура, будем поддерживать», - написал он.





«Спи спокойно любимый , ты в моём сердце навсегда. В сердце боль и горю нет конца… Ушел от нас ГЕРОЕМ В НЕБЕСА.…», – написала в соцсетях его супруга Гульнур Нальвадова.



Чиновники отметил, что всегда будет помнить об Артуре Нальвадове.





Ранее издание Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день сообщало о том, что в ходе специальной военной операции погиб 44-летний Рустам Шайхутдинов из Туймазинского района Башкирии. Об этом сообщил глава района Айдар Суфиянов. Прощание с военнослужащим прошло в его родном селе — Верхний Сардык.

Читайте также: Уроженец Балтачевского района Башкирии Файзелхан Абдуллин погиб в ходе СВО

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: соцсети