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В Башкирии 14 февраля 2023 года сохранится снежная погода

В Башкирии 14 февраля 2023 года сохранится снежная погода

08:57, 14 фев 2023

Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.

Сегодня, 14 февраля, ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Днем температура воздуха -3...-8 градусов.

15 февраля также прогнозируется небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбики термометра ночью опустятся до -9...-14 градусов, местами до -23. Днем -5...-10 градусов.

Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
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Источник: gorobzor.ru
Теги: погода
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