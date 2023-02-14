В Башкирии 14 февраля 2023 года сохранится снежная погода
08:57, 14 фев 2023
Синоптики Башгидрометцентра рассказали о погоде в республике в ближайшие два дня.
Сегодня, 14 февраля, ожидается небольшой снег. Ветер юго-западный, южный умеренный. Днем температура воздуха -3...-8 градусов.
15 февраля также прогнозируется небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Столбики термометра ночью опустятся до -9...-14 градусов, местами до -23. Днем -5...-10 градусов.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
gorobzor.ru
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