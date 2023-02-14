Температура воздуха в Башкирии 15 февраля 2023 года понизится до -22°
21:28, 14 фев 2023
В среду, 15 февраля, в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями и умеренный холод. Об этом говоря прогнозы регионального Гидрометцентра.
В республике пройдет небольшой снег, днем местами до умеренного. Ветер будет дуть с юго-востока.
В темное время суток столбики термометров покажут -11,-16° (по юго-востоку -17,-22°). Днем солнце прогреет воздуха до -6,-11.
В последующие два дня характер погоды существенно не изменится, возможны небольшие перепады температуры: с -3° днем до -25° по ночам.
Подробный прогноз погоды по городам и районам Башкортостана можно узнать здесь: https://newsbash.ru/weather
Источник:
www.ufa.kp.ru
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